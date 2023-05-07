القوى الوطنية والجهاد الإسلامي ينظمون وقفة لاسترداد جثمان الشهيد خضر عدنان في جنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه نظًمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية، والقوى الوطنية والإسلامية اليوم الأحد 7/5/2023 وقفة جماهيرية للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد القائد الشيخ خضر عدنان وجثامين الشهداء الأطهار، أمس السبت في بلدة عرابة جنوب جنين.

وشارك في الوقفة حشد غفير من جماهير شعبنا وعوائل الشهداء والأسرى، رافعين خلالها صور الشهيد القائد خضر عدنان وصور لشهداء محتجزة جثامينهم لدى الاحتلال.

وردد المشاركون الهتافات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء الذين يمثلون كرامة شعبنا وقضيتنا، مؤكدين على ضرورة تحمل الجميع المسئولية الوطنية والأخلاقية، لاسترداد جثامين الشهداء ودفنهم وتكريمهم بما يليق بتضحياتهم.

وقال القيادي المحرر جعفر عز الدين، إن المشاركة في هذه الوقفة للتضامن مع ذوي الشهداء والمطالبة باستعادة جثامين أبنائهم المحتجزة لدى العدو الصهيوني المجرم، مؤكداً على ضرورة العمل الجاد بكل الطرق والوسائل لاستعادة الجثامين ودفنهم في ثرى هذا الوطن الحبيب.

ورحبت "أم عبد الرحمن" زوجة الشهيد الشيخ خضر عدنان، بعموم المشاركين في الوقفة التضامنية للمطالبة باستعادة جثامين الشهداء، مستذكرة دور الشيخ خضر عدنان بالحضور والمشاركة في مثل هذه الفعاليات.

واستحضرت أم عبد الرحمن الكرامة الإلهية بأن جعلهم من عوائل الشهداء الذين كان الشيخ خضر عدنان دائم الحضور معهم في جميع المناسبات والوقفات، مطالبة بضرورة الوقوف تجاه جثامين الشهداء وأبطالنا الأسرى والعمل الجاد على تحريرهم من بطش هذا العدو المجرم.

وفي ذات السياق أعلنت المحررة المجاهدة عطاف عليان، خوضها الإضراب المفتوح عن الطعام داخل مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر برام الله للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد الشيخ خضر عدنان، علماً بأن المحررة عليان تعتبر من أبطال معركة الأمعاء الخاوية قبل عقود في سجون الاحتلال.

وتقوم قوات الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء، والأسرى الذين استشهدوا داخل سجونه، حيث تواصل احتجاز نحو 370 جثماناً لشهداء فلسطينيين وعرب، استشهدوا في فترات متباعدة، وفي ظروف مختلفة، من بينهم 13 جثماناً لأسرى استشهدوا داخل سجون الاحتلال، كان آخرهم الشهيد القائد خضر عدنان.

ويشار إلى أن الشيخ الشهيد خضر عدنان من أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامي ارتقى شهيداً في عملية اغتيال صهيونية داخل سجون الاحتلال بتاريخ 2 مايو الجاري عقب خوضه لمعركة بطولية بأمعائه الخاوية استمرت لـ 85 يومًا، وترفض سلطات الاحتلال تسليم جثمانه.

المصدر: فلسطين اليوم

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