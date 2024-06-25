مالتي مدیا الفيديو ٢٥ يونيو ٢٠٢٤ - ١٩:٤٨ بالفيديو...المواكب اليمني في ضيافة 10 كم لعيد الغدير في طهران شارك موكب من اليمن في ضيافة 10 كم لعيد الغدير في طهران. سمات ضيافة 10 كم بمناسبة عيد الغدير ضيافة 10 كيلومترات "ضيافة 10 كلم" بمناسبة حلول عيد الغدير عيد الغدير محتوى ذات صلة الاطفال الايراني يتبرعون بألعابهم لأصدقائهم الغزاويين فيديو: مواكب بجنورد تقدم خدماتها للمواطنين في عيد الغدير بالفيديو: إطلاق آلاف البالونات في السماء فيديو: ألعاب نارية في احتفالات عيد الغدير بطهران تحت عنوان ضيافة 10 كم بالفيديو: موكب لبنان في عيد الغدير شاهد بالفيديو والصور: حشود غفيرة من الناس في مهرجان عيد الغدير في ارجاء ايران
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