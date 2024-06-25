٢٥ يونيو ٢٠٢٤ - ١٩:٤٨

بالفيديو...المواكب اليمني في ضيافة 10 كم لعيد الغدير في طهران

شارك موكب من اليمن في ضيافة 10 كم لعيد الغدير في طهران.

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