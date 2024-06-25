https://ar.mehrnews.com/news/1945816/ ٢٥/٠٦/٢٠٢٤، ٧:٣٠ م رمز الخبر 1945816 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٥/٠٦/٢٠٢٤، ٧:٣٠ م بالفيديو: موكب لبنان في عيد الغدير أقام الشعب اللبناني موكباً في ضيافة 10 كم لعيد الغدير في طهران لخدمة محبي الإمام علي (ع). تحميل 7 MB رمز الخبر 1945816 کپی شد محتوى ذات صلة بالفيديو: موكب تركي وأذربيجاني في عيد الغدير بالفيديو: إطلاق آلاف البالونات في السماء مخبر: المشاركة القصوى في الانتخابات تضمن أمن واستقلال البلاد الاطفال الايراني يتبرعون بألعابهم لأصدقائهم الغزاويين المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف موقعي الرمثا وزبدين بالفيديو...المواكب اليمني في ضيافة 10 كم لعيد الغدير في طهران سمات ضيافة 10 كم بمناسبة عيد الغدير ضيافة 10 كيلومترات عيد الغدير
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