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٢٥‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٧:٣٠ م

بالفيديو: موكب لبنان في عيد الغدير

بالفيديو: موكب لبنان في عيد الغدير

أقام الشعب اللبناني موكباً في ضيافة 10 كم لعيد الغدير في طهران لخدمة محبي الإمام علي (ع).

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رمز الخبر 1945816

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