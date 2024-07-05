مالتي مدیا الصور ٥ يوليو ٢٠٢٤ - ١٦:٠٧ Download photos تقرير مصور...مشاركة حماسية لاهالي مدينة شيراز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية شارك اهالي مدينة شيراز بحماس في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة . سمات الانتخابات الرئاسیة الايرانية ايران مدينة شيراز محتوى ذات صلة الإيرانيون المقيمون في سورية يشاركون بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الإيرانيون المقيمون في كوريا الجنوبية يشاركون في الانتخابات الرئاسية 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال السفارة الايرانية في لندن: رغم وجود المعارضين، المواطنين حضروا إلى مراكز الاقتراع وأدلوا باصواتهم فيديو...اقبال كبير للايرانيين المقيمين في العراق على صناديق الاقتراع
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