٥ يوليو ٢٠٢٤ - ١٦:٠٧

تقرير مصور...مشاركة حماسية لاهالي مدينة شيراز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

شارك اهالي مدينة شيراز بحماس في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة .

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