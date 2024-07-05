السفارة الايرانية في لندن: رغم وجود المعارضين، المواطنين حضروا إلى مراكز الاقتراع وأدلوا باصواتهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار علي متين فر القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لندن، إلى وجود معارضين وإثارة إزعاج للناخبين، وذكر أن المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية في لندن بدأت في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، وقد سارت عملية التصويت بشكل جيد للغاية.

وأضاف: رغم وجود المعارضين إلا أن المواطنين حضروا إلى مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم.

وفي إشارة إلى عدد مراكز الاقتراع في إنجلترا، قال القائم باعمال السفارة الإيرانية في لندن: هناك 10 مراكز اقتراع في هذا البلد لجمع أصوات المواطنين.

وقال متين فر: هناك 5 مراكز اقتراع في برمنغهام ومانشستر وجلاسكو وكارديف ونيوكاسل.

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