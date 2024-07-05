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٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٣:٢١ م

فيديو...اقبال كبير للايرانيين المقيمين في العراق على صناديق الاقتراع

فيديو...اقبال كبير للايرانيين المقيمين في العراق على صناديق الاقتراع

الايرانيون المقيمون في بغداد وكربلا ادلو بأصواتها في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

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رمز الخبر 1946142

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