https://ar.mehrnews.com/news/1946142/ ٠٥/٠٧/٢٠٢٤، ٣:٢١ م رمز الخبر 1946142 الاقلیمیة دول الجوار الاقلیمیة دول الجوار ٠٥/٠٧/٢٠٢٤، ٣:٢١ م فيديو...اقبال كبير للايرانيين المقيمين في العراق على صناديق الاقتراع الايرانيون المقيمون في بغداد وكربلا ادلو بأصواتها في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. تحميل 5 MB تحميل 3 MB رمز الخبر 1946142 کپی شد محتوى ذات صلة شاهد بالفديو..طوابير طويلة من الناخبين في الانتخابات الرئاسية الايرانية القائم بأعمال وزیر الخارجية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانيون المقيمون في سورية يشاركون بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية تمديد فترة الاقتراع للانتخابات الرئاسية الايرانية في اليابان بسبب اقبال لافت من الناخبين تقرير مصور...مشاركة حماسية لاهالي مدينة شيراز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية سمات الانتخابات الرئاسیة الايرانية الانتخابات في ايران الانتخابات الرئاسية كربلاء المقدسة العراق بغداد
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