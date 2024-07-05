40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 40 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المبعدين عن المسجد الأقصى والممنوعين من دخوله أدوا صلاة الجمعة قرب باب الأسباط، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على عدد منهم.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة، وتمنع أحيانا المواطنين من القدس المحتلة أو الفلسطينيين من أراضي الـ48 من الدخول إلى المسجد لأداء الصلاة.

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