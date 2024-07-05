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٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٤:٤٥ م

الإيرانيون المقيمون في كوريا الجنوبية يشاركون في الانتخابات الرئاسية

الإيرانيون المقيمون في كوريا الجنوبية يشاركون في الانتخابات الرئاسية

شارك الإيرانيون الذين يعيشون في كوريا الجنوبية في المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في سيول.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شارك الإيرانيون الذين يعيشون في كوريا الجنوبية في المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في سيول.

وأجريت المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم الجمعة 28 يونيو. وبحسب إعلان وزارة الداخلية، فقد حصل في المرحلة الأولى على 24 مليونا و535 ألفا و185 صوتا، منهم مسعود بزشكيان 10 ملايين و415 ألفا و991 صوتا وسعيد جليلي 9 ملايين و473 ألفا و298. ودخلوا المرحلة الثانية من الانتخابات.

وفي هذه المرحلة، يتنافس سيد مسعود بزشكيان وسعيد جليلي مع بعضهما البعض. ويتم التصويت في حوالي 59 ألف مركز اقتراع.

/انتهى/

رمز الخبر 1946149

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