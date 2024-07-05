الإيرانيون المقيمون في كوريا الجنوبية يشاركون في الانتخابات الرئاسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شارك الإيرانيون الذين يعيشون في كوريا الجنوبية في المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في سيول.

وأجريت المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم الجمعة 28 يونيو. وبحسب إعلان وزارة الداخلية، فقد حصل في المرحلة الأولى على 24 مليونا و535 ألفا و185 صوتا، منهم مسعود بزشكيان 10 ملايين و415 ألفا و991 صوتا وسعيد جليلي 9 ملايين و473 ألفا و298. ودخلوا المرحلة الثانية من الانتخابات.

وفي هذه المرحلة، يتنافس سيد مسعود بزشكيان وسعيد جليلي مع بعضهما البعض. ويتم التصويت في حوالي 59 ألف مركز اقتراع.

/انتهى/