مالتي مدیا الصور ١٧ يناير ٢٠٢٥ - ١٤:٢٤ Download photos تقرير مصور... جمعة النصر في مدينة همدان احتفل اهالي مدينة همدان ظهر اليوم بنصر المقاومة الفلسطينية في غزة وعملية وقف اطلاق النار. سمات جمعة النصر همدان فلسطين محتوى ذات صلة حماس تعلن حل جميع العقبات في بنود اتفاق وقف إطلاق النار فيديو... جمعة النصر في مدينة اصفهان تقرير مصور... مسيرة "جمعة النصر" في تبريز جمعة النصر...مسيرات حاشدة احتفالا بانتصار مقاومة غزة في جميع انحاء البلاد آية الله صديقي: وقف إطلاق النار في غزة انتصار لجبهة المقاومة ضد إسرائيل
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