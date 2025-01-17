١٧ يناير ٢٠٢٥ - ١٤:٢٤

تقرير مصور... جمعة النصر في مدينة همدان

احتفل اهالي مدينة همدان ظهر اليوم بنصر المقاومة الفلسطينية في غزة وعملية وقف اطلاق النار.

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha