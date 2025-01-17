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١٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٣:٢٧ م

فيديو... جمعة النصر في مدينة اصفهان

فيديو... جمعة النصر في مدينة اصفهان

خرج أهالي مدينة أصفهان عصر اليوم بعد صلاة الجمعة في مسيرة دعما لانتصار غزة على الكيان الصهيوني.

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رمز الخبر 1953107

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