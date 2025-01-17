https://ar.mehrnews.com/news/1953107/ ١٧/٠١/٢٠٢٥، ٣:٢٧ م رمز الخبر 1953107 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١٧/٠١/٢٠٢٥، ٣:٢٧ م فيديو... جمعة النصر في مدينة اصفهان خرج أهالي مدينة أصفهان عصر اليوم بعد صلاة الجمعة في مسيرة دعما لانتصار غزة على الكيان الصهيوني. تحميل 27 MB رمز الخبر 1953107 کپی شد محتوى ذات صلة تقرير مصور... جمعة النصر في مدينة همدان جمعة النصر...مسيرات حاشدة احتفالا بانتصار مقاومة غزة في جميع انحاء البلاد آية الله السيد ياسين الموسوي: علينا مواجهة المشروع الأمريكي لحفظ العراق وسيادته واستقلاله تقرير مصور... مسيرة "جمعة النصر" في تبريز سمات جمعة النصر ايران غزة
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