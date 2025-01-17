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١٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١:٤٤ م

لحظة بلحظة؛

جمعة النصر...مسيرات حاشدة احتفالا بانتصار مقاومة غزة في جميع انحاء البلاد

جمعة النصر...مسيرات حاشدة احتفالا بانتصار مقاومة غزة في جميع انحاء البلاد

احتفل الشعب الايراني بانتصار المقاومة الفلسطينة في غزة واجبار الاحتلال على قبول وقف اطلاق النار في جميع انحاء البلاد وبعد اداء صلاة الجمعة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم الإعلان رسميًا، مساء الأربعاء، عن اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان الإسرائيلي وحماس، بعد 16 شهرًا.

إن وقف إطلاق النار هذا هو تأكيد على صمود جبهة المقاومة ومقاومتها القوية، وتأكيد على حقيقة أن على الرغم من أن الحرب بين جبهة المقاومة والكيان الإسرائيلي كانت غير متكافئة، إلا أن قوة إرادة جبهة المقاومة كانت من النوع الذي اجتاح إسرائيل.

إن وقف إطلاق النار هذا هو انتصار عظيم لجبهة المقاومة، ولهذا السبب يحتفل الشعب الإيراني اليوم بهذا النصر والانتصار.

مدينة قم المقدسة : انطلقت في مدينة قم اليوم مسيرة النصر دعما لشعب غزة من مسجد القدس إلى مفترق الشهداء.

وتترددت صيحات "الموت لأميركا" و"الموت لإسرائيل" في الشوارع على طول مسار المسيرة.

راهپیمایی مردم قم به مناسبت جشن پیروزی غزه آغاز شد

مدينة شيراز: وانطلقت ايضا مسيرة جمعة النصر بحضور مهيب من المصلين في صلاة الجمعة بمدينة شيراز.

وفي هذه المسيرة، عبر أهالي شيراز عن ارتياحهم لإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مرددين شعارات ضد الكيان الصهيوني القاتل للأطفال، معلنين دعمهم المتجدد لشعب غزة وفلسطين المظلوم.

وستستمر المسيرة من تقاطع شهيد دستغيب إلى تقاطع بيروزي.

آغاز راهپیمایی جمعه نصر در شیراز

مدينة سمنان: أهالي محافظة سمنان في الساحة المؤيدة لـ"جبهة المقاومة"

جشن «نصر مقاومت» در استان سمنان برگزار شد

جمعة النصر في مدينة بندر عباس

راهپیمایی بزرگ «جمعه نصر» در بندرعباس برگزار شد

جمعة النصر في مدينة اصفهان

خرج أهالي مدينة أصفهان عصر اليوم بعد صلاة الجمعة في مسيرة دعما لانتصار غزة على الكيان الصهيوني.

مسيرة "جمعة النصر" في تبريز

امتناناً للنصر الباهر الذي حققه شعب غزة الباسل، أقيمت مسيرة "جمعة النصر" في تبريز بالتزامن مع المسيرة الوطنية.

راهپیمایی جمعه نصر در تبریز

راهپیمایی جمعه نصر در تبریز

راهپیمایی جمعه نصر در تبریز

يتبع...

رمز الخبر 1953100

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