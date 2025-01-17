جمعة النصر...مسيرات حاشدة احتفالا بانتصار مقاومة غزة في جميع انحاء البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم الإعلان رسميًا، مساء الأربعاء، عن اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان الإسرائيلي وحماس، بعد 16 شهرًا.

إن وقف إطلاق النار هذا هو تأكيد على صمود جبهة المقاومة ومقاومتها القوية، وتأكيد على حقيقة أن على الرغم من أن الحرب بين جبهة المقاومة والكيان الإسرائيلي كانت غير متكافئة، إلا أن قوة إرادة جبهة المقاومة كانت من النوع الذي اجتاح إسرائيل.

إن وقف إطلاق النار هذا هو انتصار عظيم لجبهة المقاومة، ولهذا السبب يحتفل الشعب الإيراني اليوم بهذا النصر والانتصار.

مدينة قم المقدسة : انطلقت في مدينة قم اليوم مسيرة النصر دعما لشعب غزة من مسجد القدس إلى مفترق الشهداء.

وتترددت صيحات "الموت لأميركا" و"الموت لإسرائيل" في الشوارع على طول مسار المسيرة.

مدينة شيراز: وانطلقت ايضا مسيرة جمعة النصر بحضور مهيب من المصلين في صلاة الجمعة بمدينة شيراز.

وفي هذه المسيرة، عبر أهالي شيراز عن ارتياحهم لإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مرددين شعارات ضد الكيان الصهيوني القاتل للأطفال، معلنين دعمهم المتجدد لشعب غزة وفلسطين المظلوم.

وستستمر المسيرة من تقاطع شهيد دستغيب إلى تقاطع بيروزي.

مدينة سمنان: أهالي محافظة سمنان في الساحة المؤيدة لـ"جبهة المقاومة"

جمعة النصر في مدينة بندر عباس

جمعة النصر في مدينة اصفهان

خرج أهالي مدينة أصفهان عصر اليوم بعد صلاة الجمعة في مسيرة دعما لانتصار غزة على الكيان الصهيوني.

مسيرة "جمعة النصر" في تبريز

امتناناً للنصر الباهر الذي حققه شعب غزة الباسل، أقيمت مسيرة "جمعة النصر" في تبريز بالتزامن مع المسيرة الوطنية.

يتبع...