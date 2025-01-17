حماس تعلن حل جميع العقبات في بنود اتفاق وقف إطلاق النار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في تصريح صحفي قالت حركة حماس ‌: بمساعٍ كريمة من الوسطاء، تم فجر اليوم حل العقبات التي نشأت بسبب عدم التزام الاحتلال في بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف البيان، قد سعت الحركة إلى صفقة تبادل وطنية من كافة فصائل وأبناء شعبنا.

وتابع، نؤكد أن قوائم أسرانا المفرج عنهم في المرحلة الأولى في صفقة التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار ستنشر عبر مكتب الأسرى وفق مراحل وإجراءات التبادل.

واختتم البيان، نجدد التحية لشعبنا في قطاع غزة وصموده الذي كان له الفضل الأول بعد الله في إتمام هذه الصفقة. رحم الله شهداء شعبنا، نسأل الله أن يشافي الجرحى، وأن يمن على شعبنا بالحرية والتحرير .

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