آية الله صديقي: وقف إطلاق النار في غزة انتصار لجبهة المقاومة ضد إسرائيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار آية الله كاظم صديقي،خطيب صلاة الجمعة في طهران، في خطبته لصلاة الجمعة هذا الأسبوع في طهران: إلى نجاحات النظام الإسلامي في مواجهة العقوبات، مؤكداً أن من خلال الاعتماد على القدرات الداخلية، والإدارة السليمة، والتخطيط الدقيق، يمكن التغلب على ضغوط العدو.

وأوضح أن الأعداء يستخدمون ثلاثة أسلحة رئيسية، هي: احباط الشعب، نشر الخوف، وإثارة الخلافات، حيث يسعى الأعداء من خلال الشائعات والأكاذيب إلى خلق انقسامات وتشويش في المجتمع بين الشعب والنظام.

واستند في كلامه إلى آيات من القرآن الكريم التي تصف ناشري الشائعات بالمنافقين والقلوب المريضة الذين يسممون المجتمع ويؤدون إلى حدوث انقسامات داخلية.

كما أشار إلى دور وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات، داعياً إلى حماية المجتمع فكرياً وعقائدياً من دعاية العدو.

وتحدث صديقي عن نجاحات الجمهورية الاسلامية في التغلب على العقوبات، مؤكداً أن التحديات الخارجية تعزز من روح المقاومة والاكتفاء الذاتي. وأضاف أن الضغط المتزايد من العدو يزيد من صمودنا وعزيمتنا.

وأكد على ضرورة وحدة وتضامن الشعب والمسؤولين في مواجهة مؤامرات العدو، مؤكداً أن الصمود والاتحاد سيحولان مخططات العدو إلى سراب.

وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، قال خطيب الجمعة في طهران: "إن وقف إطلاق النار فرض على أميركا وإسرائيل، ووصفه الرئيس الأميركي بأنه اتفاق سيئ، وترون الآن أن الدم ينتصر على السيف".

وهنأ آية الله صديقي جبهة المقاومة قائلا: "هذه هي تجربة معجزة المقاومة، أولئك الذين صبروا وقاوموا، وعد الله لهم صادق.

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