شیرین سماره
١٠ فبراير ٢٠٢٥ - ١٥:٥٣

مسيرات الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية في رشت

خرج أهالي مدينة رشت شمالي إيران من خلال حشود كبيرة احتفالا بالذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية.

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