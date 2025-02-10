إيران السياسة شیرین سماره ١٠ فبراير ٢٠٢٥ - ١٥:٥٣ Download photos مسيرات الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية في رشت خرج أهالي مدينة رشت شمالي إيران من خلال حشود كبيرة احتفالا بالذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية. سمات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية(0) 22 بهمن مدينة رشت شمال ايران محتوى ذات صلة البيان الختامي لمسيرات "22 بهمن": التفاوض مع أمریکا ليس امرا مشرفا ولا حكيما ولا ذكيا فيديو...حضور حماسي للمراهقين والشباب في مسيرة 22 بهمن بمدينة اراك صور جوية من احتفالات ذكرى انتصار الثورة في طهران الرئيس بزشكيان يعود بالمترو بعد خطابه في مسيرات "22 بهمن" السفير الإيراني في سلطنة عمان: الحوار لحل الخلافات جزء من استراتيجية السياسة الخارجية الإيرانية احتفال في روسيا بمناسبة الذكرى الـ46 للثورة الإسلامية الإيرانية
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