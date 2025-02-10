https://ar.mehrnews.com/news/1954187/ ١٠/٠٢/٢٠٢٥، ٢:٤٤ م رمز الخبر 1954187 إيران السياسة إيران السياسة ١٠/٠٢/٢٠٢٥، ٢:٤٤ م صور جوية من احتفالات ذكرى انتصار الثورة في طهران صور جوية تظهر حشود المحتفلين بذكرى انتصار الثورة في العاصمة طهران. تحميل 5 MB رمز الخبر 1954187 کپی شد محتوى ذات صلة الرئيس بزشكيان يعود بالمترو بعد خطابه في مسيرات "22 بهمن" بالصور.. مسيرة 22 بهمن للاحتفال بذكرى انتصار الثورة في بيرجند بالفيديو.. الخطوات التي نخطوها من أجل الوطن مسيرات الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية في رشت السفير الباكستاني في طهران: الثورة الإسلامية خطت خطوات واسعة نحو تقدم الشعب الإيراني وزير الداخلية الإيراني: لن ننخدع بابتسامات أعدائنا التي تتناقض مع اعمالهم وسلوكهم سمات 22 بهمن ذكرى انتصار الثورة الإسلامية(0) الثورة الاسلامية
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