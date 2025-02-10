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١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٢:٤٤ م

صور جوية من احتفالات ذكرى انتصار الثورة في طهران

صور جوية من احتفالات ذكرى انتصار الثورة في طهران

صور جوية تظهر حشود المحتفلين بذكرى انتصار الثورة في العاصمة طهران.

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رمز الخبر 1954187

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