https://ar.mehrnews.com/news/1954195/ ١٠/٠٢/٢٠٢٥، ٤:١٣ م رمز الخبر 1954195 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١٠/٠٢/٢٠٢٥، ٤:١٣ م فيديو...حضور حماسي للمراهقين والشباب في مسيرة 22 بهمن بمدينة اراك يمكنكم مشاهدة المشاركة الحماسية للمراهقين والشباب في مسيرة 22 بهمن بمدينة أراك. تحميل 21 MB رمز الخبر 1954195 کپی شد محتوى ذات صلة مسيرات الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية في رشت احتفال في روسيا بمناسبة الذكرى الـ46 للثورة الإسلامية الإيرانية البيان الختامي لمسيرات "22 بهمن": التفاوض مع أمریکا ليس امرا مشرفا ولا حكيما ولا ذكيا تقریر مصور ... مسيرة 22 بهمن في كركان شمال البلاد بالفيديو.. الخطوات التي نخطوها من أجل الوطن إسلامي: العقوبات الامريكية الاخيرة ضدنا تظهر حقيقة أهداف الأعداء ضد الأمة الإيرانية السفارة الإيرانية في طاجيكستان تنظم احتفالا بمناسبة ذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية سمات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية(0) باراك اوباما ايران
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