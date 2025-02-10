احتفال في روسيا بمناسبة الذكرى الـ46 للثورة الإسلامية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اقيمت احتفالات بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية في موسكو، بحضور السفير الإيراني كاظم جلالي لدى روسيا، والمستشار العلمي هادي كودرزي في روسيا وبلاروسيا واسيا الوسطى.

وأقيم هذا الحفل بحضور حشد كبير من الطلبة الإيرانيين، وأقيم في مبنى الجمعية الإسلامية لطلبة موسكو. وفي هذه المراسم، شرح جلالي الأبعاد الاستراتيجية للثورة الإسلامية كما وعرج على التطورات الدولية والعلاقات الإيرانية الروسية ومكانة إيران في النظام العالمي الجديد.

وبدروهم الطلبة الإيرانيين في روسيا تحدثوا عن تا يجري معهم بشأن عملية القبول الجامعي والمشاكل الإدارية التي يواجهونها. حيث اعلن جلالي أن المباحثات مع السلطات الروسية جارية ونأمل أن نصل إلى النتائج المرجوة قريبا.

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