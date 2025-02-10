مالتي مدیا الصور ١٠ فبراير ٢٠٢٥ - ١٧:٠٤ Download photos تقریر مصور ... مسيرة 22 بهمن في كركان شمال البلاد شارك اهالي مدينة كركان في مسيرة 22 بهمن احتفالا بذكرى الـ46 لانتصار الثورة الاسلامية الايرانية. سمات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية(0) كركان ايران محتوى ذات صلة احتفال في روسيا بمناسبة الذكرى الـ46 للثورة الإسلامية الإيرانية فيديو...حضور حماسي للمراهقين والشباب في مسيرة 22 بهمن بمدينة اراك السفير الإيراني في سلطنة عمان: الحوار لحل الخلافات جزء من استراتيجية السياسة الخارجية الإيرانية وزير الداخلية الإيراني: لن ننخدع بابتسامات أعدائنا التي تتناقض مع اعمالهم وسلوكهم
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