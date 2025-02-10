١٠ فبراير ٢٠٢٥ - ١٧:٠٤

تقریر مصور ... مسيرة 22 بهمن في كركان شمال البلاد

شارك اهالي مدينة كركان في مسيرة 22 بهمن احتفالا بذكرى الـ46 لانتصار الثورة الاسلامية الايرانية.

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