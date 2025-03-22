https://ar.mehrnews.com/news/1955796/ ٢٢/٠٣/٢٠٢٥، ١١:٢٨ ص رمز الخبر 1955796 إيران المجتمع إيران المجتمع ٢٢/٠٣/٢٠٢٥، ١١:٢٨ ص مرقد الأمام الرضا (ع) في ثاني ليلة من ليالي القدر أقيمت مراسم إحياء ليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك بحضور عدد كبير من الزائرين في مرقد الإمام الرضا (ع). تحميل 31 MB رمز الخبر 1955796 شیرین سماره کپی شد محتوى ذات صلة اقامة مراسم إحياء ليالي القدر في السفارة الإيرانية بالسعودية بالصور..احياء أول ليلة من ليالي القدر في إيران إحياء ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك في مسجد جامعة طهران سمات احياء ليلة القدر شهر رمضان مشهد الامام الرضا
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