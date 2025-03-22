مرقد الأمام الرضا (ع) في ثاني ليلة من ليالي القدر

أقيمت مراسم إحياء ليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك بحضور عدد كبير من الزائرين في مرقد الإمام الرضا (ع).