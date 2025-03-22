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٢٢‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١١:٢٨ ص

مرقد الأمام الرضا (ع) في ثاني ليلة من ليالي القدر

مرقد الأمام الرضا (ع) في ثاني ليلة من ليالي القدر

أقيمت مراسم إحياء ليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك بحضور عدد كبير من الزائرين في مرقد الإمام الرضا (ع).

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رمز الخبر 1955796
شیرین سماره

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