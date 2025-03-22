الرئيس بزشكيان: الامام علي (ع) كان صوتا صادحا بالعدالة

أفادت وكالة مهر للأنباء وفي كلمته خلال مراسم إحياء ليلة القدر، ليلة الـ 21 من شهر رمضان المبارك وليلة استشهاد مولى المتقين علي (عليه السلام)،قال الرئيس بزشكيان لقد اوصى الامام علي (عليه السلام) الجميع بقول الحق، ومعاداة الظالم، ومساندة المظلوم.

وأكد رئيس الجمهورية أنه في ليالي القدر، علينا أن نقرر أن نكون أشخاصًا مختلفين ونتغير، مضيفًا: "علينا أن نسامح ونكون ملاذًا للمحتاجين. جميع الصلوات والدعاء هي لتغيير سلوكنا وطلب المغفرة والعفو من الله. لذلك، علينا أن نسامح ونكون عونًا ومعينًا للمحتاجين".

وأضاف: لا ينبغي أن يتنازع المسلمون فيما بينهم ويفرض الكيان الصهيوني بسكانه البالغ مليوني نسمة ارادته على البلدان الإسلامية.

وتابع قائلا: ان الله عليم، خالق، جليل، رحيم، وقدير. وانا كمسلم اتحرك نحو الله، يجب أن امتلك العلم والقدرة والقوة وألا أخضع للظلم والجور. إذا قررنا أن نكون هكذا، فإننا سنصنع مصير إيران بشكل مختلف.

وقال: "إذا تعاونا، وتحركنا نحو الله، ودعمنا بعضنا البعض في هذا الطريق، فسوف نكون قادرين على حل المشاكل. أولاً، علينا أن نكتشف أنفسنا. نحن المسلمون لسنا أقل شأناً من الاخرين. علينا فقط أن نسعى لتحقيق ذلك.

واعتبر الرئيس بزشكيان مكانة الشعب الايراني بانها اسمى بكثير مما هي عليه الان، مؤكدا على بذل الجهود للوصول الى ذلك.

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