تشيلي: سنزيد الضغط على المحتلين الصهاينة

أعلن رئيس تشيلي غابريل بوريك، أنه سيزيد الضغوط على الاحتلال الصهيوني بسبب جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها في قطاع غزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الميادين، أن رئيس تشيلي غابريل بوريك، اعلن أنه سيزيد الضغوط على الاحتلال الصهيوني بسبب جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها في قطاع غزة.

وفي كلمته أمام الكونجرس التشيلي، أكد الرئيس التشيلي أنه ملتزم بتنويع العلاقات الدفاعية بهدف تقليل الاعتماد على المحتلين.

أعلن أنه سيُقدّم قانونا يحظر الاستيراد من الأراضي المحتلة.

وأضاف بوريك أنه قدّم الخطة إلى وزير الدفاع على وجه السرعة لتنويع العلاقات التجارية في الشؤون الدفاعية، بما يُمكّنها من التوقف عن الاعتماد على صناعات وإنتاج تل أبيب في جميع القطاعات.

كما أعلن بوريك دعمه لجهود إسبانيا الرامية إلى حظر استيراد الأسلحة من الكيان الصهيوني.

/انتهى/