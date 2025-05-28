وسائل إعلام بريطانية: أميركا لا تملك سلاحاً جديداً يمكنه حتى الاقتراب من تحقيق النصر في اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الاخبار، أنه في تقرير لموقع "UnHerd"، قال فيه سوف تتضح خطورة ما يحدث في اليمن عندما تصبح الطبقة السياسية مستعدة للانخراط في العالم الجديد الذي نعيش فيه.

ويتابع التقرير: "في عالمنا الحالي، لا تملك أميركا سلاحاً جديداً يمكنه حتى الاقتراب من تحقيق النصر في اليمن".

وكتبت صحيفة الأخبار: يشير الموقع الناطق باللغة الإنجليزية بهذا التقرير إلى التجربة الأميركية في اليمن.

واعترفت صحيفة هآرتس بأن أي حكومة لم تتمكن من تسليم اليمنيين، فلماذا يسعى الكيان الصهيوني إلى تحقيق هذا الهدف؟

وتابعت الصحيفة: "الهجمات على ميناء الحديدة لن تجعل اليمنيين يستسلمون. لقد فشلت استراتيجية الاغتيالات المستهدفة التي تستخدمها تل أبيب في اليمن".

وأضافت صحيفة هآرتس: "يجب أن نعتمد على روافع داخلية في اليمن. اليمنيون لا يخشون أعدائهم، ولديهم إيمان حقيقي بالله. إنهم ليسوا قصة قصيرة ومسلية، لكنهم واصلوا هجماتهم الصاروخية وشلّوا حياتنا".

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