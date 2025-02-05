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٠٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٢:٣١ م

مجمع تشخيص مصلحة النظام يجدد الميثاق مع مبادئ الإمام الخميني (ره)

مجمع تشخيص مصلحة النظام يجدد الميثاق مع مبادئ الإمام الخميني (ره)

جدد رئيس واعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام الميثاق مع مبادئ الإمام الخميني (قدس الله سره) من خلال حضورهم في مرقد مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن آية الله صادق آملي لاريجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام وعدد من أعضاء المجمع جددوا العهد مع مبادئ الإمام الخميني (رض) من خلال حضورهم في مرقد مؤسس الإسلامية الإسلامية.

/انتهى/

رمز الخبر 1953944
شیرین سماره

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