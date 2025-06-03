حين تصمت السياسة وتصرخ الإنسانية؛ تصبح "مادلين" صوت غزة!

وكالة مهر للأنباء - قسم الشؤون الدولية: بينما يُحاصر الكيان الصهيوني قطاع غزة حاليًا، مُستخدمًا المجاعة والجوع أداةً سياسية، يُسمع صرخة الضمير الإنساني من كل حدب وصوب، في حملة فعلية تُمثلها "أسطول الحرية".

مؤخرًا، انطلقت سفينة تحمل 12 متطوعًا مُحبًا للسلام وناشطًا في مجال حقوق الإنسان من جنسيات أوروبية ودولية مُختلفة نحو المنطقة، بهدف كسر الحصار الشامل على غزة. من بين هؤلاء الشخصيات البارزة، الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ، والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام، والناشطة الفلسطينية في مجال حقوق الإنسان ريما حسن، وعضوة البرلمان الأوروبي، وعدد من الممثلين ونشطاء المجتمع المدني من فرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا والبرازيل وتركيا.

تُعدّ سفينة "مادلين" التابعة لأسطول الحرية رمزًا للاحتجاج العالمي على الصمت المطبق للمجتمع الدولي تجاه جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي. لا يواجه المشاركون في هذه الحملة السلمية مخاطر الطريق البحري واحتمالية التعرض للهجوم فحسب، بل خاطروا بحياتهم عمليًا لإيصال أصوات شعب غزة المضطهد إلى العالم.

كما أشار بيان ائتلاف أسطول الحرية إلى أن سفينة "مادلين" تحمل مساعدات حيوية مثل الحليب الاصطناعي والمعدات الطبية ومواد الإغاثة الأخرى. وتعتزم السفينة دخول المياه الإقليمية الفلسطينية عبر المياه الأوروبية الدولية، وهو إجراء يتوافق تمامًا مع القانون الدولي.

وحذر البيان من أن أي تدخل أو اعتداء على هذه المهمة السلمية سيُعتبر عملاً متعمدًا وغير قانوني ضد المدنيين. من المقرر أن تستغرق الرحلة حوالي أسبوع، ولكن بالنظر إلى سجل الكيان الإسرائيلي في اعتراض وإيقاف سفن المساعدات في المياه الدولية، هناك خطر من تعرض مادلين للمصادرة أو الهجوم. وأحدث مثال على ذلك سفينة "الضمير"، التي استهدفتها طائرة إسرائيلية مسيرة في 2 مايو/أيار، واشتعلت فيها النيران ولم تتمكن من الوصول إلى غزة.

خمس رسائل مهمة من سفينة "مادلين" إلى العالم

1. صحوة الضمير العالمي ردًا على حصار غزة

في الوقت الذي يشهد فيه العالم واحدة من أكثر الجرائم غير المسبوقة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، برزت موجة من الصحوة بين الدول والنشطاء الاجتماعيين والمؤسسات العامة. تُعدّ سفينة "مادلين" رمزًا للاحتجاج الرمزي على العنف والإبادة الجماعية والانتهاك المستمر لحقوق الإنسان من قِبل الكيان الصهيوني. هذه الحركة هي صرخة من قلوب الضمائر الحية لتُظهر أن العالم، رغم صمت الحكومات، لا يزال فيه أناس لا يستطيعون البقاء غير مبالين بآلام الآخرين.

2. الرسالة الأخلاقية والإنسانية لأسطول الحرية

إن الرسالة التي تُرسلها هذه السفينة ورفاقها إلى العالم واضحة وشفافة، مفادها أن "غزة ليست وحدها". نشطاء هذه القافلة، بلا أي وسيلة عسكرية أو سياسية، معتمدين فقط على قيم كالشجاعة والتعاطف والإنسانية، تجاوزوا الحدود الجغرافية والسياسية ليذكرونا بأن المظلومين لا يُنسون في صمت العالم. هذه رسالة عميقة ضد مشروع تطبيع الجريمة؛ وهو مشروع لطالما سعى إليه الكيان الصهيوني بدعم من بعض القوى العالمية.

3. الحركات المدنية كأداة للمقاومة الناعمة

تُعدّ القوافل البحرية، والمسيرات الصامتة، والإضرابات عن الطعام، والتجمعات الاحتجاجية أمام السفارات والمؤسسات الدولية، جميعها جزءًا من حركة المقاومة غير المسلحة ضد الاحتلال والحصار. وتُعدّ سفينة مادلين أيضًا استمرارًا لهذا المسار. ورغم أنها غير مسلحة، إلا أن هذه الأعمال تتمتع بقوة ناعمة ورمزية استثنائية. فهي تستهدف الرأي العام العالمي، وأصبحت، خاصة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، أداة فعّالة لتغيير الخطاب السائد.

٤. تغطية واسعة في الفضاء الإلكتروني ووسائل الإعلام

في الفضاء الإلكتروني، عادت وسوم مثل #كسر_الحصار و#أسطول_الحرية إلى الظهور، وعبّر العديد من المستخدمين حول العالم عن دعمهم للشعب الفلسطيني من خلال إعادة نشر صور ورسائل من سفينة مادلين. ووصف العديد من النشطاء الإعلاميين والثقافيين والأكاديميين هذه الحركة بأنها "أشجع حركة مدنية في العالم اليوم". هذه الموجة من التعاطف الافتراضي والرقمي دليل على أنه حتى في عالم مليء بالمعلومات الكاذبة والرقابة، لا تزال الحقيقة قادرة على إيجاد طريقها.

٥. قوة رمزية في مواجهة الصمت السياسي

في حين تمتنع العديد من الحكومات، لأسباب جيوسياسية أو مصالح اقتصادية، عن اتخاذ موقف واضح ضد جرائم الكيان الصهيوني، فإن هذه الإجراءات الرمزية لها وزنها المهم في ميزان الرأي العام العالمي. تُمثل سفينة مادلين صوتًا يسعى لكسر الصمت العالمي؛ صوت، وإن كان ينبع من قلب البحر، إلا أنه يتردد صداه في العواصم السياسية ووسائل الإعلام المستقلة في العالم. هذا الصوت الضميري، أكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى حضور فاعل.

أهمية سفينة مادلين؛ من المواجهة مع مشروع تطبيع الجرائم الى القدرة على تقديم نموذج

كما ذُكر، فإن حركة سفينة مادلين ليست مجرد جهد إنساني لإيصال المساعدات أو كسر الحصار، بل هي رمز للإرادة العالمية في مواجهة الظلم والقمع. في ظل صمت العديد من الحكومات أو تبنيها مواقف محافظة تجاه الجرائم الصارخة ضد الشعب الفلسطيني، تكتسب هذه التحركات الشعبية قوة تتجاوز السياسات الرسمية. تُظهر هذه الحركة أن الحدود الجغرافية لا يمكن أن تمنع التضامن الإنساني.

من منظور إعلامي ونفسي، لهذه الحركات تأثير يتجاوز بكثير قدرتها اللوجستية. لقد أعاد انتشارها الواسع في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والمجتمعات الأكاديمية والمدنية قضية غزة إلى واجهة الرأي العام العالمي. يلعب هذا التمثيل الإعلامي دورًا حيويًا في مواجهة مشاريع تطبيع الجريمة وتلميع صورة كيان الاحتلال. منذ بدء هجمات الكيان الصهيوني الإجرامية على غزة، وصل حجم الوحشية والدمار إلى مستوى وصفه العالم بأنه "إبادة جماعية مفتوحة". وتشير الإحصاءات الدولية وتقارير منظمات حقوق الإنسان إلى استشهاد عشرات الآلاف من الأطفال والنساء، وتدمير الأحياء السكنية بالكامل، وهجمات متكررة على البنى التحتية الطبية كالمستشفيات وسيارات الإسعاف. وتُنفذ هذه الهجمات في إطار استراتيجية مدروسة لكسر معنويات الشعب والقضاء على هياكل الحياة المدنية في غزة.

في هذه الأثناء، يسعى بنيامين نتنياهو وفريقه الإعلامي، مستخدمين أدوات الدعاية والدعم غير المشروط من القوى الغربية، إلى تطبيع هذا العنف غير المسبوق. من استخدام مصطلحات مضللة مثل "الدفاع عن النفس" إلى نشر أفلام وروايات مشوهة؛ كلها تخدم مشروعًا يهدف إلى التقليل من حقيقة الكارثة الإنسانية في غزة. في هذه الرواية، يُصوَّر الضحايا على أنهم "خطر أمني" والأطفال الشهداء على أنهم "أضرار جانبية".

إلا أن الكم الهائل من الصور المنشورة، وشهادات الصحفيين المستقلين وشهود العيان والوثائق المرئية لاستهداف سيارات الإسعاف ومخيمات اللاجئين والمستشفيات، حالت دون نجاح هذا التطبيع بشكل كامل. على الرغم من الجهود المبذولة لاحتواء الرواية، فإن شعوب العالم اليوم أكثر وعيًا من أي وقت مضى بعمق الكارثة. هذا الوعي هو ما يعزز حركات مثل سفينة مادلين؛ لأنه عندما يواجه الناس الحقيقة، فإنهم يتفاعلون عاجلاً أم آجلاً.

يمكن للحركة الرمزية لسفينة مادلين إلى غزة أن تلهم موجة من المبادرات الشعبية المماثلة في مختلف البلدان. يمكن للناشطين الذين قد لا يتمكنون من الوصول إلى المرافق أو المنصات السياسية أن يتخذوا هذا النوع من الحركة نموذجًا ويصمموا وينفذوا مشاريع صغيرة ولكنها فعالة للتعبير عن التضامن؛ من تنظيم حملات إعلامية إلى مقاطعة منتجات الشركات التي تدعم الكيان الصهيوني، وإنشاء شبكات دولية لحقوق الإنسان وحتى تنظيم قوافل مماثلة من دول أخرى.

ومن النقاط المهمة الأخرى أن سفينة مادلين تُظهر لنا أن الحركات الشعبية، حتى على نطاق محدود، يمكنها تحدي الرواية السائدة. تُعد هذه الحركة نموذجًا ناجحًا لإعادة تعريف المقاومة القائمة على الأخلاق والإنسانية والشجاعة المدنية؛ وهو نموذج يمكن إعادة إنتاجه وتوطينه في أي مجتمع ليبرالي.

في النهاية، على الرغم من أن السفينة قد لا تتمكن من الوصول إلى غزة أو قد تواجه عقبات وحواجز، إلا أن رسالتها وصلت إلى قلوب الملايين قبل أن تصل إلى الشواطئ. هذه الرسالة هي بذرة الأمل والمقاومة التي ستنمو في تربة النضالات المدنية المستقبلية.

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