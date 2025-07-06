https://ar.mehrnews.com/news/1960268/ ٠٦/٠٧/٢٠٢٥، ١٠:٣٧ ص رمز الخبر 1960268 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠٦/٠٧/٢٠٢٥، ١٠:٣٧ ص فيديو.. مراسم عزاء الإمام الحسين(ع) ليوم عاشوراء في ايلام اقام اهالي ايلام اليوم الأحد مراسم عزاء الإمام الحسين(ع) ليوم عاشوراء. تحميل 4 MB تحميل 8 MB تحميل 61 MB تحميل 34 MB تحميل 17 MB رمز الخبر 1960268 جواد ماستری فراهانی کپی شد محتوى ذات صلة العدو الصهيوني يستهدف ثكنة الشهيد مدني في تبريز عارف: امة الإمام الحسين لن تسمح بتحقيق الاحلام الشريرة لأصحاب النوايا السيئة في إيران اقامة مراسم عزاء الامام الحسين(ع) ليوم عاشوراء في ضاحية بيروت سمات محافظة ايلام عاشوراء مراسم عزاء الامام الحسين (ع) شهر محرم الحرام
تعليقك