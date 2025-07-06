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٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٧ ص

فيديو.. مراسم عزاء الإمام الحسين(ع) ليوم عاشوراء في ايلام

فيديو.. مراسم عزاء الإمام الحسين(ع) ليوم عاشوراء في ايلام

اقام اهالي ايلام اليوم الأحد مراسم عزاء الإمام الحسين(ع) ليوم عاشوراء.

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رمز الخبر 1960268
جواد ماستری فراهانی

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