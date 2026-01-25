الدولية الأمريكيتان ٢٥ يناير ٢٠٢٦ - ١٠:٥٦ صور للوضع الشبيه بالحرب في مينيسوتا صور للوضع الشبيه بالحرب في مينيسوتا والمعاملة الوحشية للمتظاهرين من قبل الشرطة الأمريكية. سمات أمريكا مينيسوتا دونالد ترامب محتوى ذات صلة ميرشايمر يحذر الولايات المتحدة: يد إيران على الزناد! لحظة مقتل ممرضة أمريكية على يد الشرطة الفيدرالية في مينيابوليس بتسع رصاصات مشادات لفظية بين ترامب ومسؤولين محليين في مينيسوتا نحو 40 إيرانياً آخر يغادرون الولايات المتحدة عائدين إلى وطنهم تظاهرات في كراكاس للمطالبة بالإفراج عن مادورو وزوجته ودعوات لحراك عالمي محلل أمريكي: دماء الأمريكيين تقع على عاتق إسرائيل
تعليقك