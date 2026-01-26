مشادات لفظية بين ترامب ومسؤولين محليين في مينيسوتا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ردًا على طلب مسؤولي ولاية مينيسوتا طرد موظفي الحكومة الفيدرالية من الولاية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "أطلب من حاكم مينيسوتا تيم والز وعمدة مينيابوليس جاكوب فراي التعاون بدلًا من إثارة الفوضى والعنف".

وأضاف: "على والز وفراي تسليم جميع المهاجرين غير الشرعيين أو المطلوبين للعدالة أو من لديهم سجلات جنائية لترحيلهم فورًا".

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه حاكم مينيسوتا سابقًا: "على ترامب سحب ضباطه غير المؤهلين البالغ عددهم 3000 ضابط من مينيسوتا قبل أن يتسببوا في مقتل أمريكي آخر في الشارع".

وكان حاكم مينيسوتا قد نشر رسالة على موقع التواصل الاجتماعي X يطالب فيها الرئيس الأمريكي بسحب عملاء إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) من الولاية.

في بيانٍ سابق، وصفت عائلة ضحية مقتل ابنها على يد الشرطة الأمريكية أمس، تصريحات مسؤولي إدارة دونالد ترامب بشأن كيفية مقتل ابنهم بأنها كذبةٌ مقيتة.

وفي ظلّ إعلان الحكومة الأمريكية أن ضحية هجوم الشرطة كان مسلحًا وأن هجوم الشرطة كان دفاعًا عن النفس، دعت عائلة أليكس بريتي، في بيانٍ لها، إدارة دونالد ترامب إلى وضع حدٍّ لهذه الأكاذيب المقيتة.

وجاء في بيان عائلة بريتي: "كانت بريتي طيبة القلب، وكانت تُكنّ محبةً عميقةً لعائلتها وأصدقائها، وبصفتها ممرضة، كانت تُعنى بالمرضى في وحدة العناية المركزة بمستشفى شؤون المحاربين القدامى في مينيابوليس".

وبعد مقتل رجلٍ آخر في مينيابوليس على يد موظفين اتحاديين، تحوّلت المنطقة إلى ساحة حرب.

ويظهر في فيديو مقتل بريتي على يد الشرطة الأمريكية عددٌ من الأشخاص الذين يبدو أنهم موظفون اتحاديون. يقومون بسحب رجلٍ إلى الرصيف، بينما يقوم أحد الضباط بضربه بأداة، ثم يُسمع صوت طلقة نارية، وبعدها يتفرق الموظفون الاتحاديون ويسقط الرجل أرضًا.

عقب هذا الحادث، تظاهر آلاف المحتجين في الموقع مطالبين الشرطة باعتقال الموظفين الفيدراليين على فعلتهم. ورداً على احتجاجات المتظاهرين، استخدمت قوات الأمن الأمريكية الغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان لتفريقهم.

/انتهى/