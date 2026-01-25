  1. الدولية
  2. الأمريكيتان
٢٥‏/٠١‏/٢٠٢٦، ٥:١٣ م

لحظة مقتل ممرضة أمريكية على يد الشرطة الفيدرالية في مينيابوليس بتسع رصاصات

مقطع فيديو يصور لحظة مقتل ممرضة أمريكية على يد الشرطة الفيدرالية في مينيابوليس بتسع رصاصات.

