تظاهرات في كراكاس للمطالبة بالإفراج عن مادورو وزوجته ودعوات لحراك عالمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رفع المتظاهرون لافتة ضخمة قرب ساحة أولياري في وسط كراكاس كُتب عليها "نريد عودتهما"، في إشارة إلى مادورو وزوجته سيليا فلوريس.

وقال وزير الداخلية الفنزويلي، ديوسدادو كابيلو، في تصريحاتٍ بثّها التلفزيون الرسمي، إنّ "أعظم انتصار لنا هذه الأيام سيتمثل في عودة الرئيس مادورو وسيليا".

وفي سياق متصل، دعا ابن الرئيس مادورو النائب نيكولاس إرنستو مادورو غيرا إلى حشدٍ جماهيري واسع النطاق في الولايات المتحدة وأوروبا ومناطق أخرى من العالم في الثالث من شباط/فبراير القادم، بهدف مطالبة البيت الأبيض بالإفراج عن الرئيس مادورو وزوجته.

وجاءت هذه الدعوة خلال مؤتمر عبر الفيديو لتنسيق جهود عالمية للتضامن مع الزعيم الفنزويلي والمطالبة بالإفراج عنه.

وخلال كلمته، صرّح مادورو غيرا بأنّ العدوان الأميركي على فنزويلا يبعث برسالة مفادها أنّها قادرة على فرض أيديولوجيتها الفاشية بالقوّة، محذراً من أنّ "العالم يشهد عملية خصخصة للقانون الدولي".

وفي الـ3 من الشهر الجاري، شنّت الولايات المتحدة الأميركية عدواناً، على العاصمة الفنزويلية كراكاس ومناطق أخرى مستهدفةً موانئ ومطارات وقواعد عسكرية، كما جرى اختطاف الرئيس مادورو وزوجته، واقتيادهما إلى نيويورك.

وتُخضع الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي المختطف، للمحاكمة، أمام قاضٍ في المحكمة الفدرالية في مانهاتن بنيويورك.

/انتهى/