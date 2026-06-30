انعقاد الدورة التاسعة لمعرض الصين-أوراسيا في مدينة أورومتشي بمنطقة شينجيانغ

انطلقت في مدينة أورومتشي، حاضرة منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم شمال غربي الصين، أعمال الدورة التاسعة لمعرض الصين–أوراسيا، بمشاركة واسعة من دول المنطقة وممثلي الأوساط الاقتصادية والتجارية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتوسيع الشراكات في إطار مبادرة "الحزام والطريق".





أورومتشي 27 يونيو 2026 (شينخوا) في الصورة الملتقطة يوم 26 يونيو 2026، جانب من الدورة التاسعة لمعرض الصين-أوراسيا المنعقد في مدينة أورومتشي حاضرة منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم في شمال غربي الصين.

وسيستمر المعرض 5 أيام ليختتم في يوم 29 يونيو الجاري.





أورومتشي 27 يونيو 2026 (شينخوا) في الصورة الملتقطة يوم 26 يونيو 2026، جانب من الدورة التاسعة لمعرض الصين-أوراسيا المنعقد في مدينة أورومتشي حاضرة منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم في شمال غربي الصين.

وسيستمر المعرض 5 أيام ليختتم في يوم 29 يونيو الجاري.





أورومتشي 27 يونيو 2026 (شينخوا) في الصورة الملتقطة يوم 26 يونيو 2026، جانب من الدورة التاسعة لمعرض الصين-أوراسيا المنعقد في مدينة أورومتشي حاضرة منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم في شمال غربي الصين.

وسيستمر المعرض 5 أيام ليختتم في يوم 29 يونيو الجاري.

أورومتشي 27 يونيو 2026 (شينخوا) في الصورة الملتقطة يوم 26 يونيو 2026، جانب من الدورة التاسعة لمعرض الصين-أوراسيا المنعقد في مدينة أورومتشي حاضرة منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم في شمال غربي الصين.

وسيستمر المعرض 5 أيام ليختتم في يوم 29 يونيو الجاري.