سفير الصين یعقد لقاءً مع مراكز الفكر المختارة في البلاد

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه في بداية هذه المراسم، تم تدشين الموقع الصيني "بيت المفكرين" بحضور السفير الصيني في إيران.

وقال السفير الصيني في إيران، خلال هذا اللقاء: "لقد وضعت الصين خطتها الخمسية الخامسة عشرة للتنمية. وقد بلغ معدل النمو الاقتصادي في الصين خلال عامي 2024-2025 نسبة 5%".

وأضاف السفير: "تتطور صناعات جديدة في الصين. لقد عملت في طهران لأكثر من عامين، وأرى حافلات كهربائية صينية في الشوارع".

وتابع السفير: "في السنوات الأخيرة، طرح رئيس جمهورية الصين مبادرات مهمة لاقت استحسان المجتمع الدولي. نحن ندعو دائماً إلى مبادئ الإنصاف والعدالة، ونسعى للحفاظ على النظام الدولي القائم على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وأشار السفير إلى أن "الفوضى في الشرق الأوسط ازدادت بسبب التدخلات الخارجية. ونحن نطلب من دول المنطقة حل القضايا الإقليمية بالوسائل السياسية والدبلوماسية".

وقال سفير الصين في إيران: "منذ العام الماضي وحتى اليوم، شنت أمريكا وإسرائيل هجمات غير قانونية على إيران. الصين تدعم دائماً إيران وسيادتها الإقليمية، ونعارض جميع الإجراءات التي تزيد من التوتر الإقليمي".

وأضاف السفير: "لقد طرح رئيس جمهورية الصين أربع مبادرات للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط. بينما كانت أمريكا وإسرائيل تقصفان إيران، قدمت الصين عدة مرات مساعدات إنسانية لإيران، وهناك مساعدات جديدة في الطريق".

واختتم السفير حديثه بالقول: "هذا العام هو الذكرى الخامسة والخمسون لتأسيس العلاقات بين إيران والصين. وبعد هذه الحرب، ستتعمق أواصر الصداقة بين شعبي البلدين".

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