معارضة صينية حادة للإجراءات الأمريكية ضد كوبا

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة "الميادين"، أن وزارة الخارجية الصينية أعربت عن موقفها الرافض للإجراءات الأمريكية ضد كوبا.

وقالت الوزارة في بيانها: "إن الصين عارضت دائماً العقوبات الأحادية غير القانونية التي لا تستند إلى أي أساس في القانون الدولي".

وأضاف البيان: "تطلب بكين من واشنطن أن توقف فوراً عقوباتها ضد كوبا، وأي شكل من أشكال الإكراه أو الضغط. ونحن نؤكد مجدداً دعمنا الكامل لكوبا في سعيها لتحقيق مسار تنموي اشتراكي يتناسب مع ظروفها الوطنية".

وأكدت وزارة الخارجية الصينية: "نؤكد مجدداً دعمنا الكامل لكوبا في حماية سيادتها وأمنها الوطني، وفي معارضة التدخل الخارجي".

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