شي يدعو إلى دفع بناء مجتمع مصير مشترك بين الصين وكمبوديا

وكالة مهر للأنباء: أدلى شي بهذه التصريحات خلال لقائه رئيس حزب الشعب الكمبودي ورئيس مجلس الشيوخ سامديتش تيكو هون سين في بكين.

وهنأ شي حزب الشعب الكمبودي بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيسه، معربا عن أمله في أن تحقق كمبوديا إنجازات جديدة في مجال البناء الوطني والنهوض تحت قيادة هذا الحزب.

وأشار شي إلى أن البلدين عززا باستمرار الثقة المتبادلة وعمّقا التعاون في مختلف المجالات منذ زيارة الدولة التي قام بها إلى كمبوديا في أبريل من العام الماضي، مضيفا أن الصداقة التقليدية بين البلدين تكتسب أهمية جديدة في العصر الحالي.

وقال شي إن الصين لطالما اعتبرت كمبوديا أولوية في دبلوماسيتها مع دول الجوار، مضيفا أن الصين تدعم كمبوديا بقوة في حماية سيادتها الوطنية وأمنها، واتباع مسار تنموي يتناسب مع ظروفها الوطنية.

وأشار شي إلى أن الأوضاع الدولية والإقليمية تشهد حاليا تغيرات معقدة وعميقة، مؤكدا على ضرورة تضافر جهود الصين وكمبوديا لإظهار حس المسؤولية، والتمسك بالحق والعدل في مواجهة الاضطرابات، وضخ المزيد من الاستقرار في السلام والتنمية على الصعيد الإقليمي.

ودعا شي الصين وكمبوديا إلى ترسيخ أساس الثقة الاستراتيجية المتبادلة، مشيرا إلى أنه يتعين على الجانبين استلهام القوة من التاريخ، واتخاذ مزيد من الخطوات لدفع الثقة المتبادلة نحو مستوى أعلى، مشيرا إلى أن الصين مستعدة لتعميق التبادلات الثنائية بين الحزبين السياسيين، وتعزيز تبادل الخبرات في حوكمة الحزب والدولة، والعمل معا على تعزيز قدرات الحوكمة لدى الحزبين.

وأشار شي إلى أنه يتعين على الصين وكمبوديا اتباع مسار التنمية المطردة والنهوض، داعيا الجانبين إلى تعزيز إحراز تقدم ملموس في مشروعي "ممر التنمية الصناعية" و"ممر الأسماك والأرز"، مؤكدا ضرورة الاستفادة الكاملة من إمكانات اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وكمبوديا، وضمان أن تعود نتائج التعاون العملي بمزيد من الفائدة على معيشة الشعبين.

وشدد شي على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار على المدى الطويل في البلدين، قائلا إن الصين على استعداد لإقامة شراكة أمنية مع كمبوديا، والعمل معها على بذل جهود متواصلة للقضاء على المشكلة المزمنة للاحتيال عبر وسائل الاتصالات.

وفيما يتعلق ببناء نموذج للتعاون الاستراتيجي، أعرب شي عن تقدير الصين لكمبوديا لالتزامها بمبدأ صين واحدة، ولريادتها في دعم الأفكار والمبادرات الرئيسية التي طرحتها الصين.

وأضاف شي أن الصين مستعدة لتعزيز التنسيق والتعاون مع كمبوديا من أجل الحفاظ بشكل أفضل على أسس حسن الجوار الإقليمي، والاتجاه العام للتعاون المربح للجانبين.

من جانبه، أعرب هون سين عن تهانيه للصين على ما حققته من إنجازات تنموية بارزة حظيت باهتمام عالمي واسع. كما شكر الصين على دعمها للحكومة الكمبودية وحزب الشعب الكمبودي في اختيار مسار تنموي يتناسب مع الظروف الوطنية للبلاد، وكذلك على دعمها للتقدم الاقتصادي والاجتماعي في كمبوديا، وحماية مصالحها الوطنية الأساسية.

وأكد هون سين أنه مهما تغيرت الأوضاع الدولية، فإن كمبوديا ستظل ثابتة في صداقتها مع الصين، وستتمسك بمبدأ صين واحدة، وستدعم بحزم جميع الجهود التي تبذلها الصين لتحقيق إعادة التوحيد الوطني الكامل، ومعارضة أي شكل من أشكال الأعمال الانفصالية الساعية لما يسمى "استقلال تايوان".

وقال إن كمبوديا مستعدة لتعزيز مواءمة الاستراتيجية الخماسية مع مبادرة الحزام والطريق لدى الصين، وتعميق التعاون في مجالات الاقتصاد والأمن والدفاع الوطني والتبادلات الشعبية وغيرها، مضيفا أن كمبوديا مستعدة أيضا للتعاون الوثيق مع الصين في مجال إنفاذ القانون ضد الاحتيال عبر وسائل الاتصالات.

وأعرب هون سين عن استعداد كمبوديا للعمل المشترك مع الصين لتنفيذ المبادرات العالمية الأربع الرئيسية التي طرحها الرئيس شي، وتقديم إسهامات إيجابية لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة والعالم.

واختتم بالقول إن الجانب الكمبودي مستعد للعمل مع الجانب الصيني لتنفيذ مذكرة التفاهم الجديدة بشأن التبادلات والتعاون بين الحزبين، والإسهام في بناء مجتمع مصير مشترك بين كمبوديا والصين.