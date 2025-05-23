بدء الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في سفارة سلطنة عمان بروما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل وزير الخارجية الإيراني قبل ظهر اليوم الجمعة إلى روما العاصمة الإيطالية للمشاركة في الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي والتي تعقد بوساطة سلطنة عمان.

ويضم الوفد المرافق لوزير الخارجية، نائب وزير الشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، ونائب وزير الشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، والمتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، وعدد من الدبلوماسيين.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية اجتماعا ثنائيا مع وزير خارجية سلطنة عمان قبل بدء المحادثات ووفقا لجدول "تقريبي"، ستبدأ المفاوضات حوالي الساعة الثالثة عصرا بتوقيت طهران.

وكان قد اكد وزير الخارجية الايراني قبل مغادرته طهران الى روما انه اذا كان هدف الولايات المتحدة من المحادثات عدم امتلاك ايران اسلحة نووية فالاتفاق ممكن واذا كان هدفها منع ايران من حقها في تخصيب اليورانيوم فلن يكون هناك اى اتفاق وحان وقت اتخاذ القرار.