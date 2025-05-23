تخت روانجي: مواقف الأميركيين متناقضة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مجيد تخت روانجي ناقش في مقابلة مع صحيفة اشبيغل الألمانية العديد من قضايا السياسة الخارجية الإيرانية بما في ذلك المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

وقال نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في هذه المقابلة: "المواقف الأميركية بشأن القضايا النووية متناقضة"، مبينا: "قبل شهر ونصف، سأل السيد ويتكوف عنا ما إذا كنا نوافق على تخصيب اليورانيوم إلى 3.67 في المائة؛ ثم فجأة تغير موقفه".

وأضاف: "انه قال بعذ ذلك في مقابلة صحفية إن الولايات المتحدة لا توافق على أي تخصيب حتى لو كان بنسبة واحد في المائة، بينما لم يطرح هذا مطلقًا في محادثاتنا".

وصرح نائب وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية: "هذا يتجاوز ما نحن مستعدون للتفاوض عليه".

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