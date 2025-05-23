قبيل مغادرته الى روما.. عراقجي: حان الوقت لاتخاذ القرار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عراقجي كتب في تغريدة له على منصة "إكس": "عشية سفري إلى روما للجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا...



معادلة التوصل إلى اتفاق ليست معقدة:



سلاح نووي صفر = لدينا اتفاق



تخصيب صفر = لا اتفاق"



وأضاف: "لقد حان وقت اتخاذ القرار".



وكان وزير الخارجية الإيراني قد صرّح أيضاً في مقابلة تلفزيونية ليلة أمس قائلاً: "الطرف الأميركي لا يؤمن بحق إيران في التخصيب. إذا كان هذا هو هدفهم، فلا اتفاق في الأفق".



ويتوجه الوفد الإيراني اليوم الجمعة عند الساعة السادسة صباحا إلى روما لعقد الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا.

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