عراقجي يتوجه إلى روما لعقد جولة جديدة من المفاوضات مع أمريكا

وأفاد وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أجرى أربع جولات من المحادثات (ثلاث في مسقط ومرة في روما) مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف، بشكل غير مباشر وعن طريق وساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.



وغادر وزير الخارجية رئيس الوفد التفاوضي الإيراني، صباح اليوم (الجمعة)، على رأس وفد سياسي يضم خبراء قانونيين وسياسيين ومصرفيين وماليين، إلى روما لاجراء الجولة الخامسة من هذه المحادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي.



ويضم الوفد المرافق لوزير الخارجية كل من نائب وزير الشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، ونائب وزير الشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، والمتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، وعدد من الدبلوماسيين والخبراء الآخرين.



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