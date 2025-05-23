  1. إيران
  2. السياسة
٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٧:٠١ م

وزير الخارجية العماني: حققنا بعض التقدم وإن لم يكن حاسما

وزير الخارجية العماني: حققنا بعض التقدم وإن لم يكن حاسما

قال وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي: "حققنا بعض التقدم في الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية وإن لم يكن حاسما".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب وزير الخارجية العماني في ختام الجولة الخامسة من المفاوضات غيرالمباشرة بين ايران وامريكا التي انعقدت بوساطة عمان في سفارة هذا البلد في روما: "اختتمنا اليوم في روما الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية الأمريكية".

واضاف بدر البوسيعدي: "حققنا بعض التقدم وإن لم يكن حاسما".

واوضح: "نأمل توضيح المسائل المتبقية في الأيام المقبلة بما يسمح بالتقدم نحو التوصل لاتفاق مستدام".

واكد وزير الخارجية العماني: "حققنا بعض التقدم في الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية وإن لم يكن حاسما".

رمز الخبر 1958352
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات