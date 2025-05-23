وزير الخارجية العماني: حققنا بعض التقدم وإن لم يكن حاسما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب وزير الخارجية العماني في ختام الجولة الخامسة من المفاوضات غيرالمباشرة بين ايران وامريكا التي انعقدت بوساطة عمان في سفارة هذا البلد في روما: "اختتمنا اليوم في روما الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية الأمريكية".

واضاف بدر البوسيعدي: "حققنا بعض التقدم وإن لم يكن حاسما".

واوضح: "نأمل توضيح المسائل المتبقية في الأيام المقبلة بما يسمح بالتقدم نحو التوصل لاتفاق مستدام".

واكد وزير الخارجية العماني: "حققنا بعض التقدم في الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية وإن لم يكن حاسما".