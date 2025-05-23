الخارجية الايرانية: نخوض الجولة الخامسة من المفاوضات وهدفنا ثابت لن يتغير

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي رسالة على شبكة إكس بشأن الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة وقال فيها: "نحن عازمون على حماية حقوق ومصالح الأمة الإيرانية العليا".

وأضاف بقائي: "وصلنا إلى روما لمواصلة المفاوضات التي بدأناها في مسقط في 12 أبريل 2025"، مبينا: "ندخل الجولة الخامسة من المفاوضات، وهدفنا والأطر الموضوعة لتحقيقه ثابت لن يتغير".

وتابع: "إن البرنامج النووي الإيراني هو نتيجة صمود وإصرار ومقاومة طويلة الأمد لأمة تفتخر بالإنجازات التي حققتها من خلال صعوبات كبيرة وتتوقع من ممثليها اتخاذ خطوات حاسمة وثابتة لحماية حقوق ومصالح الشعب الإيراني".

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