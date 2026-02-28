حرب امریکية صهيونية على ايران وطهران تستهدف الاراضي المحتلة والقواعد الامريكية في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن وزير الحرب الاسرائيلي اسرائيل كاتس ان كيانه يشن الان هجوما على ايران ووصف هذه الهجمات بالاستباقية.

وترددت انباء عن سماع انفجارات في مدن اصفهان وتبريز وكرج وقم ايضا.

كما ترددت انباء عن استهداف المجمع الحكومي في طهران حيث شوهدت اعمدة الدخان تتصاعد من تلك المنطقة.

من جهتها نقلت قناة الجزيرة عن مسؤول اميركي ان الولايات المتحدة تشترك مع اسرائيل في هذا الهجوم وان اميركا تشن هجمات من البر والبحر على ايران.

وقد اعلنت منظمة الطيران المدني الايرانية اغلاق المجال الجوي الايراني حتى اشعار آخر.