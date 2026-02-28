نهاية هذه الهجمات لم تعد بأيديكم

وأفادت وكالة مهر للأنباء كتب إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، على صفحته الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي X، ردًا على هجوم الكيان الصهيوني على بعض مناطق بلادنا: "لقد حذرناكم، والآن بدأتم مسارًا لم يعد لكم فيه يد".
قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، ردًا على الهجوم الإسرائيلي على إيران: "لقد حذرناكم، والآن بدأتم مسارًا لم يعد لكم فيه يد".
