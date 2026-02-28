  1. إيران
  2. السياسة
٢٨‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ١١:٤٢ ص

نهاية هذه الهجمات لم تعد بأيديكم

نهاية هذه الهجمات لم تعد بأيديكم

قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، ردًا على الهجوم الإسرائيلي على إيران: "لقد حذرناكم، والآن بدأتم مسارًا لم يعد لكم فيه يد".

وأفادت وكالة مهر للأنباء كتب إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، على صفحته الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي X، ردًا على هجوم الكيان الصهيوني على بعض مناطق بلادنا: "لقد حذرناكم، والآن بدأتم مسارًا لم يعد لكم فيه يد".

/انتهى/

رمز الخبر 1968791

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات