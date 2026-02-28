https://ar.mehrnews.com/news/1968795/ ٢٨/٠٢/٢٠٢٦، ١:٠٥ م رمز الخبر 1968795 الدولية أوروبا الدولية أوروبا ٢٨/٠٢/٢٠٢٦، ١:٠٥ م ميدفيديف يدين الهجمات على إيران أدان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي اليوم الهجمات العدوانية التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على بلادنا. رمز الخبر 1968795 کپی شد محتوى ذات صلة رئيس الجمهورية في صحة تامة وجيدة بيان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اثر العداوان الصهيوني الامريكي حرب امریکية صهيونية على ايران وطهران تستهدف الاراضي المحتلة والقواعد الامريكية في المنطقة البيان رقم 1 الصادر عن القيادة الوطنية للأمن السيبراني حزب الله العراقي يرد على هجوم اليوم على جرف النصر بالعراق لماذا على ترامب أن يأخذ تحذير رئيس هيئة الأركان المشتركة الامريكية بشأن إيران على محمل الجد؟ سمات ايران ميدفيديف روسيا اسرائيل
