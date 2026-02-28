  1. الدولية
  2. أوروبا
٢٨‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ١:٠٥ م

ميدفيديف يدين الهجمات على إيران

أدان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي اليوم الهجمات العدوانية التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على بلادنا.

