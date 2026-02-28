  1. إيران
٢٨‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ١٠:١٦ ص

مسؤول سابق في وزارة الخارجية: حتى هجوم محدود سيكون كارثة كبرى

أكد المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية أن إدارة ترامب ستفوت فرصة التوصل إلى اتفاق مع إيران إذا تأثرت بجماعات الضغط المحلية المؤيدة للحرب وضغوط نتنياهو، قائلاً: "حتى الهجوم الصغير والرمزي سيؤدي إلى كارثة عالمية كبرى".

أفادت وكالة مهر للأنباء، كتب عباس موسوي، المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية، على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي X:
"1. ستُضيّع إدارة ترامب فرصة ذهبية وتاريخية للتوصل إلى اتفاق مع إيران إذا أخطأت في حساباتها تحت تأثير جماعات الضغط الحربية المحلية وضغوط نتنياهو نفسه.
2. لن تُجدي استراتيجية "السلام بالقوة أو دور طرف متهور وغير متوقع" نفعًا ضد إيران. حتى هجوم صغير ورمزي سيؤدي إلى كارثة عالمية كبرى. إيران عازمة على تحويل هذا الهجوم - حتى لو كان محدودًا ورمزيًا في رأيك - إلى فرصة لتصحيح خطأ أمريكا: دفاع شامل، متعدد المستويات، غير متكافئ، وغير محدود!
3. المشهد واضح تمامًا: خطأ في الحسابات + سوء فهم + إغراءات نتنياهو وجماعات الضغط الحربية التابعة له = الكارثة المنشودة لخصوم ترامب!"

