رئيس الجمهورية في صحة تامة وجيدة

وفي مقابلة مع وكالة مهر للأأنباء، صرح مصدر مطلع مقرب من الرئاسة: الرئيس مسعود بزشكيان بصحة ممتازة ولا يعاني من أي مشاكل صحية.

تجدر الإشارة إلى أن أجزاءً من طهران تعرضت قبل ساعة لغارات جوية أمريكية صهيونية.

