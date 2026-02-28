  1. إيران
رئيس الجمهورية في صحة تامة وجيدة

قال مصدر مقرب من مكتب الرئاسة الايرانية ان رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان بصحة جيدة.

وفي مقابلة مع وكالة مهر للأأنباء، صرح مصدر مطلع مقرب من الرئاسة: الرئيس مسعود بزشكيان بصحة ممتازة ولا يعاني من أي مشاكل صحية.

تجدر الإشارة إلى أن أجزاءً من طهران تعرضت قبل ساعة لغارات جوية أمريكية صهيونية.

