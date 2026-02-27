  1. إيران
جولة جديدة من الهجمات بين باكستان وأفغانستان

أفادت مصادر إعلامية أفغانية ببدء جولة جديدة من الهجمات على الحدود الباكستانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال مصدر أمني أفغاني إن القوات الأفغانية شنت هجومًا جديدًا في ولايتي خوست وباكتيكا جنوب شرق أفغانستان.

وأوضح المصدر الأمني لقناة الميادين أن الهجوم جاء ردًا على قصف القوات الباكستانية لمناطق مدنية بقذائف الهاون.

وذكرت وسائل إعلام باكستانية أن القوات الباكستانية دمرت أكثر من 30 دبابة ومدفعية وناقلة جند مدرعة أفغانية ليلة أمس.

وأعلنت الحكومة الأفغانية، يوم الخميس الماضي، تكثيف العمليات العسكرية على طول خط ديوراند بين أفغانستان وباكستان في ولايات بكتيا وخوست وكونار وننكرهار.

كما أفادت وزارة الدفاع الأفغانية بشن غارات جوية على قواعد عسكرية داخل باكستان، بما في ذلك أهداف في مدينة فيض آباد. وذكرت الوزارة في بيان لها أن القوات الجوية الأفغانية هاجمت عدة قواعد عسكرية باكستانية في نوشهر وجمرود وايبت آباد.

