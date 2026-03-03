  1. إيران
  2. السياسة
٠٣‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ٩:١١ ص

اليوم الرابع من العاصفة: هجمات إيران الساحقة على العدو المعتدي

مقتل عدد من مشاة البحرية الأمريكية وتدمير مبنى القيادة والمقر الرئيسي لقاعدة جوية أمريكية

بالتزامن مع الجولة الجديدة من عملية الوعد 4 الصاروخية الإيرانية ضد أهداف صهيونية وأمريكية في المنطقة، سُمع دوي انفجارات هائلة من القدس المحتلة والدوحة ودبي والمنامة.

وأفادت وكالة مهر للانباء قالت مصادر إخبارية: انفجارات عنيفة تهز قواعد أمريكية في الكويت.

يُظهر فيديو جديد هجوماً صاروخياً إيرانياً ثقيلاً على قواعد أمريكية في البحرين بعد ساعات من انتشار الخبر.

في اليوم الثالث من الحرب الأمريكية والصهيونية المفروضة على إيران، واستشهاد قائد الثورة الاسلامية، آية الله خامنئي، تتواصل هجمات قواتنا المسلحة على القواعد العسكرية الأمريكية في مختلف أنحاء المنطقة، وكذلك في الأراضي المحتلة.

وبالتزامن مع الجولة الجديدة من عمليات صواريخ "الوعد الحقيقي 4" الإيرانية ضد أهداف صهيونية وأمريكية في المنطقة، سُمع دوي انفجارات هائلة من القدس المحتلة والدوحة ودبي والمنامة.

وتُظهر هذه الهجمات، التي تهدف إلى إضعاف المواقع العسكرية للعدو وتوجيه رسالة حاسمة إلى أنصاره، عزم قواتنا المسلحة على مواجهة التهديدات الخارجية.

