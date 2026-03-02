استهداف سفينة أخرى خالفت منع عبور مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن بعض المصادر أعلنت أن سفينة أخرى حاولت عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني تم استهدافها، وهي الآن تغرق.

وكان الحرس الثوري قد أعلن أن صواريخ البحرية الإيرانية أصابت ثلاث ناقلات نفط تابعة لأمريكا وبريطانيا.

وجاء في البيان رقم 8 لعملية «الوعد الصادق 4» الصادر عن العلاقات العامة للحرس الثوري أن الهجمات استهدفت أهدافاً بحرية معادية، حيث أصيبت ثلاث ناقلات نفط مخالفة من دولتي الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز، وهي الآن مشتعلة وتتعرض للغرق.

