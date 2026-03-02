الحرس الثوري يستهدف مراكز استخبارات ومستودعات دعم عسكري أمريكية ومجمع صناعات إسرائيلية

وأفادت وكالة مھر للأنباء بأن الحرس الثوري، أعلن في بيان، استهداف مراكز استخبارات ومستودعات دعم عسكري أمريكية ومجمع الصناعات الاتصالية للجيش الصهيوني ضمن أهداف الموجة الحادية عشرة.

وجاء في بيان الحرس الثوري: تم تنفيذ الموجة الحادية عشرة من عملية الوعد الصادق 4 في خطوة مشتركة، واسعة النطاق ومكثفة، نفّذتها مجموعات العمليات البحرية والجوية للحرس الثوري ضد الأهداف العسكرية الأمريكية - الصهيونية في اليوم الثالث من اعتداءات الأعداء على وطننا العزيز.

وأشار البيان إلى أن مراكز الاستخبارات ومستودعات الدعم العسكري الأمريكية في منطقة الخليج الفارسي، ومجمع الصناعات الاتصالية للجيش الصهيوني في بئر السبع، وأكثر من 20 موقعًا في مناطق تل أبيب، القدس الغربية والجليل في الأراضي المحتلة، كانت أهدافًا للضربات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية.

وأكد البيان أن أبناء القوات المسلحة الإيرانية منذ بداية الحرب وحتى اليوم استهدفوا 60 هدفًا استراتيجيًا و500 موقع عسكري أمريكي وصهيوني، مستخدمين أكثر من 700 طائرة مسيرة ومئات الصواريخ، متجاوزين بذلك مجموع ما تم تنفيذه خلال الحرب التي دامت 12 يومًا، خلال 48 ساعة فقط من القتال ضد المعتدين.

وأضاف البيان أن الأعمال الوحشية والإرهابية للجيش الأمريكي والكيان الصهيوني ضد المواطنين الإيرانيين الأبرياء، من خلال الهجوم على مستشفيات ومدارس والإذاعة والتلفزيون والمراكز المدنية، عززت إرادة القوات المسلحة الإيرانية لمواصلة الحرب الشاملة ضد الأعداء، وستؤدي إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.