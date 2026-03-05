اليوم السادس من الحرب: سماء غرب آسيا تحترق بنيران الصواريخ الإيرانية!

أفادت وكالة مهر للأنباء مع بداية اليوم السادس من المعركة المحتدمة بين إيران والولايات المتحدة والكيان الصهيوني، والتي تحولت الآن إلى حرب إقليمية شاملة، أعلن قسم العلاقات العامة في الحرس الثوري الإسلامي: "انطلقت الموجة التاسعة عشرة من عملية الوعد الصادق 4 كعملية مشتركة للصواريخ والطائرات المسيّرة ضد مواقع العدو الأمريكي الصهيوني في قلب الأراضي المحتلة وقواعد الإرهابيين الأمريكيين في المنطقة بانفجارات هائلة، تحت الاسم الرمزي مبروك يا حسن بن علي، عليه السلام".

تعكس هذه العملية، التي نُفذت بدقة وكثافة غير مسبوقتين، استراتيجية إيران في ضرب نقاط العدو الحيوية.

يعتقد خبراء عسكريون أن هذه الموجة الجديدة قد تُرجّح كفة طهران، في ظل سعي الولايات المتحدة وحلفائها لتعزيز دفاعاتهم الجوية. فهل سيكون هذا اليوم نقطة تحوّل في تاريخ غرب آسيا؟ العالم ينتظر الإجابة.