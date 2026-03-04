اليوم الخامس من الحرب؛ الموجة السابعة عشرة من عملية "الوعد الصادق4"

وأفادت وكالة مهر للأنباء صرّح العقيد محمد أكبر زاده، نائب المسؤول السياسي في البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في اليوم الخامس من الحرب: "تم توجيه رسالة إلى شبكة الملاحة العالمية مفادها أن مضيق هرمز يخضع لحالة حرب من بدايته إلى نهايته، وأن هناك احتمالًا لتعرض السفن لأي أضرار. وحتى الآن، تم استهداف وحرق أكثر من عشر ناقلات نفط لم تُعر هذه التحذيرات أي اهتمام".

وأضاف: "تسبب هذا العمل في ارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط العالمية، وإذا استمر الوضع على هذا النحو لثلاثة أسابيع، فسيدخل الاقتصاد العالمي في أزمة حادة".

كما حذرت القيادة المركزية لختم الأنبياء من مؤامرة مشتركة بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة لاتهام إيران، مؤكدة: "إن هجوم القوات المسلحة الإيرانية يستهدف حصرياً هذين العدوين، وأن الدول المجاورة والإسلامية في المنطقة في مأمن من أي عدوان".

في اليوم الخامس من العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني، لم يكن ما يحدد مسار المعركة مجرد كثافة النيران، بل التخطيط الاستراتيجي الدقيق للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

إخلاء دفاعات العدو بموجات من الطائرات المسيّرة

استهدفت القوات المسلحة الإيرانية احتياطيات الدفاع الأمريكية باهظة الثمن باستخدام مزيج من الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية. يُكلّف صاروخ باتريوت الاعتراضي الواحد ملايين الدولارات، بينما تُشكّل الطائرات المسيّرة الإيرانية جزءًا بسيطًا من هذا المبلغ. والنتيجة: إخلاء تدريجي لأنظمة العدو وفتح الطريق أمام هجمات لاحقة.

قيادة الشبكة؛ استمرار العمليات بعد استشهاد القادة

أدى تحسّب سيناريو تصفية القادة إلى لامركزية هيكل الدفاع الإيراني. يعمل الآن قادة ميدانيون يتمتعون بسلطة مستقلة بناءً على الفرص المتاحة في الميدان. وقد حال هذا النموذج دون تعطيل العمليات في حال استشهاد مجموعة من القادة.

تكاليف على الدول المضيفة الأمريكية

استُهدفت القواعد الأمريكية في البحرين وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

استضافة المعتدي لها ثمن. دانا سترول، نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابقة في البنتاغون، تُقرّ: "يُكبّد الإيرانيون حلفاء أمريكا خسائر فادحة بنشرهم المعاناة في جميع أنحاء المنطقة".

الصمود: ورقة الرابحة في حرب الاستنزاف.

بعد خمسة أيام، أعلن البنتاغون عن مقتل 160 جنديًا أمريكيًا. علي واعظ، المحلل الدولي: "لدى إيران قدرة عالية على التحمل. في حرب الاستنزاف، من المرجح أن تتراجع الولايات المتحدة وإسرائيل".

النتيجة الميدانية: حرب كان من المفترض أن تنتهي في الساعات الأولى، باتت الآن تُربك المعتدين وتُكبّدهم خسائر متزايدة.